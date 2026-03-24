Defro oficjalnym sponsorem Korony Kielce w PKO BP Ekstraklasie

Firma Defro (R. Dziubeła sp.k.), wiodący polski producent urządzeń grzewczych z siedzibą w Rudzie Strawczyńskiej, została oficjalnym sponsorem Korony Kielce w rundzie wiosennej sezonu 2025/2026 PKO BP Ekstraklasy.

Defro to firma z ponad 50-letnią tradycją, produkująca kotły centralnego ogrzewania, wkłady kominkowe (marka Defro Home) oraz systemy rekuperacji (Defro Air).

Zakład produkcyjny w Rudzie strawczyńskiej zatrudnia kilkaset osób, a produkty firmy trafiają do ponad 50 rynków na całym świecie.

„Korona Kielce to symbol naszego regionu, tak jak Defro. Łączy nas serce do Świętokrzyskiego i ambicja gry na najwyższym poziomie — zarówno na boiskach Ekstraklasy, jak i w branży grzewczej. Dodatkowo nasze początki sięgają 1973 roku. Jako lokalna firma czujemy odpowiedzialność za wspieranie tego, co buduje tożsamość naszego regionu” — komentuje Robert Dziubeła właściciel firmy Defro.

W ramach współpracy Defro zamierza nie tylko zwiększyć ekspozycję marki ale także chcemy zrealizować projekty społeczne, takiej program edukacyjny we współpracy z kieleckimi szkołami podstawowymi oraz wyprodukuje serię materiałów edukacyjnych wideo z piłkarzami Korony oraz świadczyć podczas wybranych meczów darmowe konsultacje dotyczące doboru źródeł ciepła – komentuje Hubert Dziubeła.